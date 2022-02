Liga portuguesa é a que regista mais cartões vermelhos

Miguel Pataco e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 09:59 Facebook

Campeonato luso soma 68 expulsões em 21 jornadas, bem à frente dos números de Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha.

Além das jogadas, dos golos, lances e habituais casos, a 21.ª jornada da Liga portuguesa ficou marcada por um grande número de cartões vermelhos mostrados pelas equipas de arbitragem. No total, só nesta ronda verificaram-se sete expulsões, duas delas para o Santa Clara, no duelo diante do Gil Vicente (2-2), no Minho.

Comparando com os principais campeonatos europeus, a liga portuguesa é aquela onde há mais cartões vermelhos. Só nesta temporada, que ainda vai a meio, os árbitros já mostraram 68 cartolinas que resultaram em expulsão - nenhum clube escapou - o que dá uma média de 3,2 vermelhos por encontro. Atrás, ficam Itália, com 62, França (60), Espanha (53), Inglaterra (28) e, por último, Alemanha, com apenas 17 cartões vermelhos. Mas a que se deve esta menor condescendência dos árbitros portugueses? Para Paulo Pereira, a justificação passa pela "pressão". "Começando pela raiz do problema, os árbitros portugueses, além do observador, também têm uma apreciação das comissões de análise do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). E é muito radical. Na dúvida, penaliza-se sempre", começou por explicar o ex-árbitro ao JN, dado alguns exemplos de ações dos jogadores que contribuíram para este aumento do número de cartões.