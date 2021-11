Liga portuguesa é a segunda com mais faltas na Europa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeonato português tem sido marcado pelo crescimento do número de faltas e pela diminuição do tempo útil de jogo. Comparando os dados nacionais com os das cinco maiores ligas, só na espanhola a média de infrações é superior. Somos os "reis" nos cartões amarelos.

Cumprido o primeiro terço (11 jornadas), a Liga lusa é a segunda das seis principais europeias com a maior média de faltas (165) por equipa - a média por jogo é de 30. Este número só é superado pelo campeonato espanhol, com uma média de 167 faltas, concluiu o JN, após analisar os dados da plataforma InStat. A seguir, surgem Itália (164), França (151), Alemanha (133) e Inglaterra (111). Ou seja, os três campeonatos latinos são os mais faltosos.

Não é só no campo das infrações que Portugal está no topo da Europa. É também a Liga que tem a maior média de cartões amarelos (34) exibidos por equipa. No segundo lugar, está a Espanha (32).