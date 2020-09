Liga portuguesa sem espaço para os sub-21

JN Hoje às 17:53 Facebook

De acordo com um estudo do CIES, o principal campeonato do futebol português é dos que dá menos tempo de jogo a futebolistas com menos de 21 anos.

O Observatório do Futebol divulgou esta segunda-feira um estudo que coloca a liga portuguesa na cauda dos campeonatos que dão mais tempo de jogo aos jogadores com idade igual ou inferior a 21 anos.

De acordo com o estudo, que mede a percentagem de minutos dados a atletas sub-21 desde a época 2015/2016, o campeonato português ocupa o 59.º posto entre as 80 principais ligas do mundo e, entre as europeias, está no 41.º lugar entre 49.

Os campeonatos que mais apostam em futebolistas sub-21 são os da Estónia (31,1 por cento), da Letónia (27,2 por cento) e da Eslovénia (26,4 por cento). Pelo contrário, a China é o país que menos minutos dá a jovens (3,9 por cento), seguida pela Turquia (4,1 por cento) e pela Arábia Saudita (4,6 por cento).