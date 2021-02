Liga portuguesa tem uma média elevada de faltas por jogo

Nuno A. Amaral Hoje às 10:35 Facebook

Rio Ave é a equipa menos faltosa, o Paços de Ferreira é a que comete mais faltas. E quem tem mais cartões amarelos? Quem lidera o ranking das expulsões? Uma análise até à 18.ª jornada do campeonato.

Numa semana em que se sucederam as polémicas relacionadas com a arbitragem portuguesa, interessa fazer um ponto da situação relativamente ao número de faltas que cada equipa comete no campeonato e aos cartões que são mostrados pelos árbitros.

Decorridas 18 jornadas, com um jogo em atraso (V. Guimarães-Farense) e ainda sem os números da jornada em curso, foram assinaladas até agora 4642 faltas nas 161 partidas realizadas, o que dá uma média de 29 infrações por jogo. Os lances de fora de jogo não entram para estas contas.