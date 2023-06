Liga pretende ter bilhetes ao preço dos Países Baixos

Nuno A. Amaral Hoje às 12:10 Facebook

Na tomada de posse para o último mandato como presidente da Liga Portugal, Pedro Proença fez duas promessas fortes: quer reduzir em 50% o valor máximo do preço dos bilhetes na próxima época e pretende que não haja jogos em dias úteis a começar depois das 20.45 horas. A concretizar-se, a primeira medida fará com que o campeonato português se aproxime do limite que se pratica na liga holandesa (40 euros), principal rival na luta pelo sexto lugar no ranking da UEFA, pois reduziria o máximo atual de 75 para 37,5 euros.