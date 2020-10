Liga quer lotação de 30% nos estádios

Bernardo Monteiro Hoje às 14:04 Facebook

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, faz balanço positivo do Santa Clara-Gil Vicente e lança meta para o futebol português.

A Liga Portugal fez esta quarta-feira um ponto da situação do Santa Clara-Gil Vicente, jogo que se disputou com 10% da lotação do estádio, e deixou um desejo através da diretora executiva Sónia Carneiro: "Vamos ter mais quatro testes-piloto e depois haverá a reunião de dia 19 de outubro. Nesta primeira fase, temos o objetivo de avançar para uma lotação de 30% nos estádios".

Hoje, o Portugal-Espanha também servirá de teste piloto, assim como o Académico de Viseu-Académica, de amanhã, a contar para a LigaPro. "Ver nos Açores as equipas a entrarem em campo com o público a aplaudir deu-nos um arrepio. O espetáculo só vale a pena se tiver os adeptos presentes", adiantou Sóni Carneiro.