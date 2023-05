Liga reuniu com clubes e PSP para garantir que dérbi decorre com tranquilidade exigida

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reuniu-se, nesta sexta-feira, com Sporting e Benfica, que se defrontam no domingo, para a 33.ª jornada da Liga, e PSP, para "garantir" que o dérbi "decorre com a tranquilidade exigida".

"Ciente da importância da partida e do contexto especial que a envolve, a Liga Portugal está a encetar todos os esforços, em conjunto com os promotores do evento, no sentido de assegurar que o jogo, referente à 33.ª jornada da Liga Portugal, decorre com a tranquilidade exigida", assinalou o organismo, em comunicado.

A LPFP apelou ainda "a todos os adeptos que adotem comportamentos responsáveis, de forma a dignificarem o evento e ajudarem as autoridades a garantir que o jogo decorre dentro dos princípios de urbanidade e fair-play".

Durante o fim de semana, os encarnados podem assegurar, na penúltima ronda do campeonato, a conquista do 38.º título de campeão de futebol do próprio historial.

O encontro entre leões e águias está agendado para domingo, no Estádio José Alvalade, a partir das 20:30, e são esperados cerca de 45.000 espetadores, com as portas do recinto a abrirem duas horas antes.

O Benfica sagrar-se-á campeão nacional pela 38.ª vez se vencer o Sporting, quarto classificado, com 70 pontos.

No entanto, o Benfica, que detém quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo, pode garantir o título no sábado, caso os 'azuis e brancos' percam na visita ao Famalicão.