Liga Saudita tem qualidade, é competitiva e promete crescer mais

Hélder Cristóvão fala em jogadores locais "rápidos, tecnicistas e fantasistas", e que oito estrangeiros por equipa tornam a liga difícil

A competitividade da liga saudita promete ser mais escrutinada do que nunca, com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr. Num campeonato feito com 16 equipas, onde é permitido jogar com um máximo de oito estrangeiros no onze, a qualidade do jogo está garantida, à partida. Mas a expectativa é grande. "É um pouco como em Portugal, onde temos quatro equipas mais fortes a lutar pelo título, como Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Ittihad e Al-Hilal, mas é uma liga difícil", explica, ao JN, Hélder Cristóvão, antigo coordenador do Al-Nassr, que treinou recentemente o Al-Hazm. "Mas a contratação de Ronaldo vai elevar a fasquia, porque os outros clubes também vão agora exigir mais do Governo, que suporta o campeonato através da Federação, e abrir portas a mais nomes sonantes do futebol mundial", completa.



Para já, a contratação de CR7 é um caso à parte. "Há uns anos centralizaram os direitos televisivos na Federação, que é quem subsidia os clubes a 90%. As verbas são distribuídas em função do rendimento de cada clube e é com esses orçamentos que gerem a temporada. Mas no caso da contratação de Cristiano Ronaldo, conhecendo o clube e o presidente, houve certamente a intervenção de outras esferas hierárquicas, como a Casa Real, porque este negócio terá a ver com uma visão nacional", explica Jorge Teixeira, empresário com larga experiência do mercado saudita.