Liga tem nova Comissão de Instrutores, presidida por Sandra Oliveira e Silva

A direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) nomeou a nova composição da Comissão de Instrutores para o triénio 2022-25, que será presidida por Sandra Oliveira e Silva, anunciou, esta quarta-feira, o organismo, em comunicado.

Sandra Oliveira e Silva, professora auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, lidera uma equipa que trabalhará em regime de exclusividade na Liga de clubes, ao abrigo de um novo modelo de funcionamento, que terá a "celeridade processual" como uma das prioridades.

"Nessa sequência, este novo modelo de funcionamento da Comissão de Instrutores assentará a sua base numa estrutura altamente profissionalizada, num formato de dedicação exclusiva, que visará potenciar a eficácia e a celeridade da justiça desportiva e, assim, contribuir para a credibilidade e bom funcionamento das competições profissionais", sustenta a LPFP.

O organismo representativo dos clubes profissionais de futebol, que disputam a I Liga e a Liga 2, destacou a "experiência e a solidez da formação académica" da nova presidente da Comissão de Instrutores e expressou "reconhecimento" ao trabalho do antecessor, Fernando Torrão.

A Liga de clubes lembrou que Fernando Torrão, presidente da Comissão de Instrutores entre 2019 e 2022, liderou aquele órgão num período coincidente com a pandemia de covid-19 e o "aumento considerável do número de processos", tendo contribuído para a "credibilização do setor".