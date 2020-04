Liga tem plano atualizado para a retoma do futebol

Arnaldo Martins Hoje às 11:15 Facebook

Objetivo é recomeçar época em junho e terminá-la a 26 de julho com a final da Taça de Portugal. Governo e Federação Portuguesa de Futebol reuniram-se e avaliam condições do regresso.

Está atualizado o plano de regresso do futebol. Em traços gerais, a ideia é recomeçar o campeonato no início de junho e concluir a época no último fim de semana de julho, com a realização da Taça de Portugal entre F. C. Porto e Benfica, no dia 26. Entre as medidas de segurança, no combate à pandemia, as equipas deverão começar a treinar até 4 de maio e ter um espaço de três a quatro semanas para repor os níveis físicos e atacar a competição, sempre à porta fechada.

Para que a nova realidade seja exequível, a Liga alterou o plano, a que o JN teve acesso, e que resultou das conversas que tem mantido com os clubes, e com os médicos pneumologistas Filipe Froes e António Diniz, ambos consultores da Direção-Geral da Saúde.