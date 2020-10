Liga testa público nos estádios: primeiro mil, depois 2500 e 5 mil

João Pedro Campos Hoje às 11:20, atualizado às 11:33 Facebook

A Liga de Clubes pretende fazer jogos-teste com público nos estádios de futebol aumentado por fases o número de adeptos permitido nas bancadas, até 30% da lotação.

"Queremos fazer jogos-teste num processo evolutivo. Este fim de semana, com mil pessoas, sem ultrapassar os 10% de ocupação do estádio. Numa segunda fase, 2500 pessoas, sem ocupar mais de 20% da capacidade dos estádios e, numa terceira fase, 5 mil pessoas, não ultrapassando os 30%", afirmou a diretora-executiva da Liga, Sónia Carneiro, esta quinta-feira.

O objetivo é chegar, esta temporada, à ocupação de 30% dos estádios, não definindo, no entanto, um prazo para isso acontecer. "Queremos que seja o mais depressa possível, mas dependerá sempre dos resultados destas fases de testes", aponta Sónia Carneiro.

O primeiro teste vai ser no sábado no jogo Santa Clara-Gil Vicente com mil adeptos a assistirem, separadas por cinco cadeiras, sem exceção para os coabitantes.

O pneumologista e consultor da Liga, Filipe Froes, entende ser importante dar oportunidade aos adeptos de viver, de uma forma diferente, a paixão do futebol nos estádios.

"As pessoas em Vila do Conde vão perder uma oportunidade única esta quinta-feira, com a visita do AC Milan. Queremos que os adeptos voltem aos estádios, e compreendam que a comemoração dos festejos, nesta época, seja mais contida", sublinha.