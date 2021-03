Liga vai debater importância da formação e o tempo útil de jogo

JN/Agências Hoje às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga de clubes vai organizar um encontro digital com treinadores e antigos futebolistas, na quarta-feira, para debater a importância da formação até ao alto rendimento, bem como o tempo útil de jogo.

O evento, que tem início agendado para as 17 horas e cujas inscrições são gratuitas, vai contar com a presença dos técnicos Nelo Vingada e Renato Paiva, assim como o antigo jogador Nuno Gomes, no primeiro painel sobre a importância da formação.

No segundo tema - o tempo útil de jogo, os treinadores Marco Silva e Costinha serão dois dos intervenientes, juntamente com o avançado internacional luso Daniel Podence, dos ingleses do Wolverhampton.

O diretor da formação do Sporting, Tomaz Morais, o ex-árbitro Duarte Gomes e o diretor executivo da Liga, Tiago Madureira, também vão marcar presença.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional enaltece que este webinar ampliará o Thinking Football Summit, uma cimeira marcada para setembro, no Porto, depois das edições de 2019 e 2020, em Braga e Oeiras, respetivamente.