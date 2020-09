LigaPro arranca a 10 de setembro com o Estoril-Arouca

JN/Agências Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A edição 2020/21 da LigaPro vai arrancar com o encontro entre o Estoril e o recém-promovido Arouca, a 10 de setembro, anunciou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Na temporada passada, a competição foi suspensa na primeira quinzena de março e dada como concluída no final de abril, quando faltavam 10 jornadas por disputar, face à pandemia do novo coronavírus.

A primeira jornada terá, então, início dia 10 do presente mês, uma quinta-feira, com os 'canarinhos' a receberem no Estádio António Coimbra da Mota, pelas 20 horas, a equipa arouquense, que garantiu a subida à LigaPro, juntamente com o Vizela, as duas equipas com mais pontos no terceiro escalão, na sequência do cancelamento dos campeonatos devido à pandemia de covid-19.

A ronda prossegue na sexta-feira, dia 11, à mesma hora, com a receção do Feirense ao Desportivo de Chaves, continuando no sábado com os encontros Académico de Viseu-Académica (11 horas) e Vizela-Oliveirense (17 horas).

No domingo, dia 13, o Cova da Piedade recebe o Mafra, a partir das 11.15 horas, o Leixões é o anfitrião do Casa Pia, às 16, o Benfica B joga igualmente em casa com o Vilafranquense, pelas 18 horas, e cerca de meia hora depois o F. C. Porto B desloca-se ao terreno do Varzim.

Cova da Piedade e Casa Pia tinham sido despromovidos ao Campeonato de Portugal, mas foram convidados pela Liga a apresentar a candidatura às competições profissionais depois de Vitória de Setúbal e Aves falharem o cumprimento dos critérios de inscrição.

No dia 14, o desafio entre Penafiel e Sp. Covilhã encerra a primeira ronda, às 19.45 horas.

A segunda jornada tem início a 18 de setembro e disputa-se até ao dia 20, a terceira acontecerá durante a semana, entre 22 e 24, e a quarta arranca dois dias depois para terminar a 29, uma terça-feira.

A quinta ronda joga-se no primeiro fim de semana de outubro, entre os dias 2 e 4.