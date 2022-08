Ligas europeias arrancam com portugueses em alta

Acabou a espera. Os principais campeonatos europeus estão de volta e os amantes de futebol vão, finalmente, poder matar saudades de ver a bola a rolar nos estádios mais míticos, comentar lances polémicos, analisar os reforços e falar dos craques, nomeadamente dos emigrantes portugueses.

O mercado de transferências só fecha a 31 de agosto, mas a Liga inglesa, a que mais investe e a que é considerada a melhor e a mais emocionante do Mundo, continua a ser a que conta com mais jogadores lusos. Ao todo são 25, isto se a novela entre Ronaldo e o United não acabar em divórcio, merecendo destaque a chegada de Fábio Vieira (Arsenal), o regresso de Rúben Vinagre (Everton) e as renovações de Diogo Jota (Liverpool) e João Moutinho (Wolverhampton). Bruno Fernandes, médio do Manchester United, com 85 milhões de euros de valor de mercado, é o português mais valioso em Terras de Sua Majestade. Segue-se a Liga francesa, com 14 jogadores, sendo que o PSG decidiu juntar Vitinha (ex-F. C. Porto) e Renato Sanches (ex-Lille) a Danilo e Nuno Mendes, que lidera a lista dos lusos mais cotados na Ligue 1. Os avançados Rafael Leão (Milan), João Félix (Atlético de Madrid), ambos avaliados em 70 milhões, e André Silva (Leipzig), com uma cotação de 32 milhões, são os portugueses mais valiosos nas ligas de Itália, Espanha e Alemanha. Agora, só têm de o provar em campo. Que a bola comece a rolar.