Ligas europeias batem recorde no despedimento de treinadores

No mundo do futebol não é segredo que o desempenho dos treinadores é avaliado com base nos resultados desportivos, sendo que essa responsabilidade recai frequentemente numa só pessoa.

Segundo um estudo do Football Benchmark, nesta época, que está prestes a terminar, vai ser batido o recorde de treinadores despedidos nas cinco principais ligas europeias. Seguindo o raciocínio do relatório, as ligas de Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha contrataram 170 treinadores esta época, mais 26% em relação ao ano passado, para os 98 clubes participantes.

Se se analisar as últimas cinco temporadas, vê-se que passaram pelos 98 clubes um total de 320 treinadores diferentes, muitos deles despedidos a peso de ouro. Segundo o Football Benchmark, nesta temporada, a Premier League estabeleceu um novo recorde de treinadores, com um total de 42, sendo que disputam o campeonato 20 equipas. Embora quase um quarto delas tenham sido soluções temporárias, os restantes 33 treinadores "representam um grande salto em relação ao número comparável da temporada passada, que foi de 27".