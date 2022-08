Ligas ibéricas unidas no combate à venda online de produtos contrafeitos

JN Hoje às 12:44 Facebook

A Liga Portugal e a LaLiga Tech anunciaram uma nova parceria que permitirá às SAD e SDUQ lusas o acesso privilegiado a serviços tecnológicos de Proteção de Marca para combaterem a venda online de produtos contrafeitos.

Com objetivo de potenciar o desenvolvimento tecnológico das competições nacionais de futebol profissional, a Liga Portugal firmou uma parceria com a LaLiga Tech. Numa primeira fase, ela permitirá às sociedades desportivas portuguesas terem acesso aos serviços tecnológicos de Proteção de Marca da LaLiga Tech, capazes de reduzir a incidência da venda online de material contrafeito.

A funcionalidade permite "detetar, analisar e remover produtos ilegais, com a intenção de salvaguardar a propriedade intelectual dos clubes", de acordo com a nota informativa publicada no sítio oficial da Liga de Clubes.

Pedro Proença, presidente da Liga, lembra que "o material contrafeito é uma ameaça à propriedade intelectual dos clubes, às marcas e, sobretudo, engana os fãs, retirando-lhes a experiência que só um produto oficial consegue proporcionar".

O seu homólogo em Espanha, Javier Tebas, reforça a ideia, lembrando que "os produtos contrafeitos afetam negativamente as receitas dos clubes".

"Desde o lançamento dos seus serviços, no ano passado, a LaLiga Tech ajudou as entidades desportivas a proteger mais de 9 mil milhões de euros em conteúdo e a estabelecer relações mais diretas e rentáveis com os adeptos, o que realça a capacidade desta tecnologia em fortalecer ainda mais a indústria", acrescentou o dirigente espanhol.