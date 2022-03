Liliana Cá ganha o bronze na Taça da Europa

JN/Agências Hoje às 20:55 Facebook

Liliana Cá foi a melhor atleta portuguesa no segundo e último dia da Taça da Europa de Lançamentos, que se disputou em Leiria, conquistando a medalha de bronze no disco, com 60,74 metros. O bronze foi arrancado a ferros, depois de a atleta se ter ressentido de uma lesão que sofreu nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020.

Liliana Cá até tinha, à partida, a melhor marca da época entre as atletas em prova (62,47), mas, após três lançamentos nulos, garantiu a medalha na sexta e última tentativa, ultrapassando a lituana Ieva Zarankaite no terceiro lugar, a 82 centímetros da vencedora, a italiana Daisy Osakue.

"Estou contente, não pela marca, mas pelo lugar. Tenho começado a época um pouco mal. Para mim este bronze sabe a ouro", disse Liliana Cá.

Também no disco, Irina Rodrigues foi sexta classificada, com 59,68 metros, longe do melhor desta época, 62,08.

No peso masculino, Francisco Belo foi quinto, com 20,11 metros no arremesso mais conseguido, mas distante do seu melhor esta temporada (20,64). Ainda assim, bem melhor que Tsanko Arnaudov, o outro português em ação, que não foi além de 19,12 metros, no fim da classificação.