Lille bate Lorient e aproxima-se de lugares europeus

Com José Fonte e Renato Sanches no onze e Xeka a sair do banco, os "dogues" venceram por 3-1 em jogo em atraso da 20.ª jornada da Liga francesa.

Os comandados de Jocelyn Gourvennec despacharam a vitória logo na primeira parte, com golos de Lihadji (10 minutos) e do moçambicano Reinildo (31 minutos) e um autogolo de Jenz (19 minutos). Soumano marcou o golo de honra do Lorient já nos descontos da segunda parte.

Com este resultado, o Lille sobe ao oitavo posto da Liga francesa e fica a dois do Rennes, 5.º classificado e primeiro em lugar europeu.

Nos outros jogos do dia, o Estrasburgo venceu o Clermont por 2-0 e o Montpellier foi derrotado pelo Troyes pela margem mínima.