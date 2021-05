Lille dá mais um passo em direção ao título

JN/Agências Ontem às 23:18 Facebook

O Lille está cada vez mais perto de conquistar a Liga francesa depois de se ter ido impor ao recinto do Lens, por 3-0, esta sexta-feira, em jogo da 36.ª jornada.

Com os portugueses José Fonte e Xeka no "onze" titular - Tiago Djaló e Renato Sanches estiveram no banco de suplentes - o conjunto comandado por Christophe Galtier abriu cedo o ativo (4 minutos), pelo avançado turco Burak Yilmaz, na conversão de uma grande penalidade.

Já a jogar em superioridade numérica pela expulsão de Clement Michelin, o Lille aumentou a vantagem a cinco minutos da pausa, novamente por Yilmaz, com Jonathan David a fazer o terceiro para os "dogues" à passagem da hora de jogo.

Com este triunfo, o Lille aumentou a vantagem sobre o PSG para quatro pontos, mas os parisienses jogam domingo em Rennes e podem voltar a ficar a apenas um.

Leicester goleado em casa pelo Newcastle

Em Inglaterra, o Leicester sofreu uma pesada derrota caseira (4-2) frente ao Newcastle, na abertura da 35.ª jornada da Premier League e complicou as contas de apuramento para a Liga dos Campeões.

O Newcastle esteve a vencer por 4-0, graças aos golos do médio Joseph Willock (22 minutos) e do central galês Paul Dummett (34) e um bis do avançado Callum Wilson (65 e 74), mas o Leicester conseguiu atenuar o peso da derrota com dois golos, aos 80 e 87 minutos, pelo médio Marc Albrighton e pelo avançado nigeriano Kelechi Iheanacho.

Com este triunfo, o Newcastle segue em 13.º lugar, com 39 pontos, que é a pontuação máxima a que pode chegar o Fulham, que está em 18.º lugar, o primeiro abaixo da zona de despromoção, com 27, razão pela qual lhe fica a faltar apenas um ponto nos três jogos que lhe restam para cumprir para assegurar a continuidade na Premier League.

Por seu lado, o Leicester arrisca-se a ser ultrapassado no sábado pelo Chelsea no terceiro lugar, caso a formação londrina consiga ir a Manchester bater o City.

Real Sociedad afunda Elche

Na Liga espanhola, a Real Sociedad consolidou o quinto lugar, com uma vitória por 2-0 sobre o aflito Elche, no arranque da 35.ª jornada. A formação basca teve muitos problemas em resolver o jogo, mesmo tendo jogado em superioridade numérica desde o minuto 11, momento em que Raúl Guti foi expulso.

Aritz Elustondo fez o primeiro golo, aos 72 minutos, de cabeça, e Mikel Oyarzabal marcou o segundo dos locais, aos 90+2, na melhor jogada da partida, de excelente entendimento do ataque donostia.

Com este triunfo, a Real Sociedad chega aos 56 pontos e fica mais firme no quinto lugar, e na luta pelo acesso à Liga Europa. Quanto ao Elche, mantém o penúltimo lugar, com 30 pontos, a apenas um da linha de permanência.

Estugarda sobe uma posiçõa

Na liga alemã, o Estugarda subiu ao nono lugar da classificação ao vencer, em casa, o Ausburgo, 13.º, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada.

O médio germânico Philipp Foerster colocou os da casa a vencer aos 11 minutos, vantagem que prevaleceu até aos 59, quando o avançado Florian Niederlechner deixou tudo igualado.

O golo do triunfo surgiu pelo austríaco Sasa Kalajdzic, a um quarto de hora do final.