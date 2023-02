Lille, de Paulo Fonseca, ganha e sobe ao quinto lugar em França

JN/Agências Hoje às 23:14 Facebook

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, ganhou, esta sexta-feira, ao Brest por 2-1, para a 25.ª jornada da Liga francesa de futebol, o que lhe permite subir provisoriamente ao quinto lugar da classificação.

Com esta vitória, o Lille atinge os 44 pontos, mais um do que o Rennes, que no domingo vai jogar em Nantes.

O triunfo do Lille foi mais difícil do que se podia esperar e o Brest adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, com um autogolo do português Tiago Djaló.

Um centro do ataque do Brest para a área do Lille encontrou Djaló ao segundo poste, com o luso a desviar muito mal a bola, enviando-a para a sua baliza.

A reação do Lille foi rápida e aos 29 minutos David atirava a bola ao poste dos visitantes.

Passados 10 minutos, foi a vez de Weah ter uma grande perdida.

O bloco recuado do Brest defendia como podia, mas era quase certo que ia ter falhas - aconteceu no minuto 60, com o central Diakité a marcar de cabeça, assistido por Zhegrova.

Seria também um defesa a fazer o golo da vitória: após canto que o guarda-redes Bizot não afastou bem, o brasileiro Alexsandro atirou a contar, de cabeça, aos 80 minutos.

Além de Tiago Djaló, também André Gomes foi titular no Lille, com ambos os portugueses a fazer o jogo todo, sendo que Paulo Fonseca foi expulso nos momentos finais.