Lille e Rennes empatam no arranque da nova época

JN/Agências Ontem às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Lille e Rennes empataram, este sábado, a um golo, em jogo a contar para a primeira jornada da temporada 2020/21 da liga francesa.

Com os portugueses José Fonte, Renato Sanches e Xeka a titulares e Tiago Djaló no banco, o Lille chegou à vantagem por Jonathan Bamba, aos 40 minutos, na única oportunidade de golo que dispôs na primeira parte e em vantagem numérica.

Cinco minutos antes, o defesa do Rennes Sacha Boey viu o cartão vermelho direto por uma entrada perigosa, tendo o próprio jogador faltoso saído maltratado do lance e abandonado o relvado em maca.

As forças em campo equilibraram-se aos 43 minutos, quando o jogador moçambicano do Lille Reinildo, que já jogou no Belenenses, Benfica B, Sporting da Covilhã e Fafe, foi igualmente expulso, ficando ambas as equipas reduzidas a dez jogadores.

Com cerca de 25 minutos para jogar até ao apito final do encontro, o Rennes recorreu ao banco e lançou Eduardo Camavinga, de apenas 17 anos, e dos pés do jovem jogador começaram a sair as jogadas mais perigosas para a área defensiva do Lille.

O golo do empate do Rennes surgiu por Damien Silva, aos 74 minutos, com um desvio ao segundo poste na sequência de um pontapé de canto, que contou ainda com a assistência de Eduardo Camavinga.

Angers do português Mathias Lage estreia-se a vencer

No outro encontro deste sábado, o Angers, com o português Mathias Lage no onze, venceu por 1-0 em casa do Dijon, com o único golo do encontro a ser apontado pelo costa-marfinense Ismael Traoré, aos 22 minutos.

Após realizados os três primeiros jogos da liga francesa de 2020/21, que arrancou na sexta-feira com o nulo entre o Bordéus e o Nantes, o Angers, que foi a única equipa que venceu, lidera o campeonato isolado, com três pontos.