Lille ganha e está firme na liderança em França

O Lille ganhou, esta quarta-feira, na deslocação a Bordéus, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga francesa, e continua firme no topo da classificação.

Golos do turco Yazici (54 minutos), do norte-americano Weah (66) e do canadiano Jonathan David (89) fizeram a vitória da equipa dos portugueses José Fonte, Xeka e Renato Sanches (saiu aos 72), todos titulares.

Sanches não era titular desde novembro, após lesão, e saiu aos 72, numa partida em que também jogou Tiago Djaló, entrando aos 81.

Este resultado, o quinto triunfo seguido na Ligue 1, empurra o líder para os 51 pontos. A dois pontos está o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, depois do triunfo no recinto do Dijon, por 1-0.

Logo a seguir na tabela está o PSG, que não teve grandes problemas para derrotar o Nimes, por 3-0, com golos de Di Maria, Sarabia e Mbappe, numa partida em que o internacional português Danilo Pereira entrou aos 80 minutos, quando o resultado já estava feito.

O Rennes, quinto classificado, empatou em casa com o Lorient (1-1) e viu o Mónaco fugir no quarto lugar, após o triunfo sobre o Nice (2-1). O Metz, sexto, também empatou a uma bola, com o Montpellier de Pedro Mendes, titular (saiu ao intervalo), e perdeu a hipótese de igualar o rival nos 37 pontos.

O Marselha, nono classificado, já sem o treinador português André Villas-Boas no comando da equipa, foi ao terreno do Lens, sétimo, empatar a duas bolas.

O Estrasburgo não foi além de uma igualdade caseira frente ao Brest (2-2), em duelo de equipas tranquilas na segunda metade da tabela.

O Angers, oitavo classificado, falhou a aproximação aos lugares de acesso às competições europeias, ao empatar em casa do Reims, 12.º, numa partida em que até lançou o português Mathias Pereira Lage, aos 85, para tentar chegar ao golo.

No fundo da tabela, o Saint-Etienne, 16.º, cedeu uma igualdade a um golo na receção ao Nantes, 17.º classificado.