Lille reentra na luta e Chelsea com pé e meio nos "oitavos"

O Lille reentrou na disputa pelo apuramento no grupo G, saltando do último para o segundo lugar, após vencer em Sevilha por 2-1, depois do 2-1 no Wolfsburgo-Salzburgo.

Os austríacos ainda comandam, com sete pontos, mas Lille e Wolfsburgo, com cinco, passaram a ser uma clara ameaça e mesmo o Sevilha, com três, não está afastado.

Em total divergência com o mau registo na Série A, a Juventus já garantiu o apuramento no grupo H, após vitória de 4-2 aos russos do Zenit.

O atual nono da Liga italiana comanda com 12 pontos, contra nove do campeão Chelsea, vencedor por 1-0 do Malmo na Suécia e que tem "mais que um pé" nos oitavos de final.

Com três pontos, o Zenit "só por milagre" se apura e o Malmo, sem pontos, já está afastado.

No grupo F, o empate 2-2 entre Atalanta e Manchester United e a vitória por 2-0 do Villareal ao Young Boys baralharam um pouco as contas.

Cristiano Ronaldo marcou mais dois golos e melhorou as suas fabulosas estatísticas, ao mesmo tempo que salvou a sua equipa de uma 'situação complicada' com a derrota.

Aos 45+1 CR7 empatou, a passe de Bruno Fernandes, e voltou a empatar aos 90+1, assistido por Greenwood. A Atalanta tudo fez para ganhar e por duas vezes esteve na frente do marcador, com os golos de Ilicic (12) e Zapata (56).

A mesmo tempo, o Villareal superava o Young Boys por 2-0 (Capoue aos 36, Danjuma aos 89) e assim reparte a liderança com a equipa de CR7, ambos com sete pontos.