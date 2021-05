Lille vence e sagra-se campeão dez anos depois

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:50 Facebook

O Lille venceu (2-1), este domingo, fora de casa, o Angers na última jornada e sagrou-se campeão francês, com mais um ponto do que o PSG. Renato Sanches jogou e assistiu para o primeiro golo.

A hegemonia do PSG chegou ao fim. Numa época cheia de emoção e que só conseguiu ficar resolvida na última jornada, a equipa de Neymar e companhia viu o título fugir para Lille, que venceu o Angers e voltou a ser campeão dez anos depois. Os parisienses, que nas últimas oito épocas venceram sete campeonatos, até venceram (2-0) o Stade Brestois, fora, com golos de Romain Faivre, na própria baliza, e Mbappé, mas precisavam que o Lille não vencesse, o que não aconteceu.

"Les Dogues", que contaram com Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló - José Fonte falhou o jogo por castigo -, inauguraram o marcador aos dez minutos, com o Sanches em destaque. O ex-Benfica e Bayern Munique isolou Jonathan David, que só teve de encostar para o primeiro golo da noite. Perto do intervalo, Burak Yilmaz marcou o golo da tranquilidade, de grande penalidade.

Nos descontos, Angelo Fulgini ainda reduziu mas nada que estragasse a festa do Lille. Dez anos depois, "Les Dogues" voltam a fazer a festa com a ajuda de quatro portugueses.