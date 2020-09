Lille vence Nantes e é líder isolado

JN/Agências Hoje às 01:10 Facebook

O Lille assumiu esta sexta-feira a liderança isolada da Liga francesa e manteve-se invicto na prova, ao vencer por 2-0 na receção ao Nantes, na abertura da quinta jornada.

Com os internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches de início, os "dogues" colocaram-se em vantagem em cima do intervalo, aos 43 minutos, na sequência de um golo de Nicolas Pallois na própria baliza.

Já sem Sanches em campo, o Lille acabaria por sentenciar o encontro perto do final, quando o avançado turco Burak Yilmaz foi derrubado dentro da área do Nantes e converteu a grande penalidade, aos 87 minutos.

O médio luso Xeka foi lançado no Lille já em tempo de compensação, enquanto o central Tiago Djaló não saiu do banco de suplentes.

O Lille, que soma três vitórias e dois empates na Ligue 1, subiu ao primeiro posto, com 11 pontos, mais um do que Saint-Étienne e Rennes, as outras duas formações ainda sem derrotas na prova e que se defrontam no sábado.