Sporting marca presença na final da Taça da Liga frente ao Benfica

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Leões estão na final da Taça da Liga pelo segundo ano consecutivo.

Vai haver dérbi na final da Taça da Liga. O Sporting venceu esta quarta-feira à noite o Santa Clara por 2-1, graças aos golos de Villanueva (própria baliza) e Sarabia e vai enfrentar o Benfica no próximo sábado às 19.45 horas.

Os comandados de Ruben Amorim entraram pressionantes na primeira parte, com mais posse de bola e praticamente sempre a rondar a baliza do Santa Clara. A mobilidade do trio ofensivo foi criando problemas à equipa de Mário Silva e a largura de Nuno Santos na esquerda permitiu ao Sporting tirar vários cruzamentos. O Santa Clara foi poucas vezes à baliza adversária, mas foi o primeiro a marcar. Um livre de Lincoln fez as redes de Adán balançar e dar alguma esperança aos açorianos. Nem 10 minutos depois, um cruzamento de Nuno Santos terminou no pé de Villanueva, que introduziu a bola na própria baliza.

No segundo tempo o filme foi o mesmo, com o Sporting a conseguir condicionar ainda mais a saída do Santa Clara para o ataque. O jogo mudou aos 63 minutos, quando Rui Costa foi expulso por falta sobre Pablo Sarabia, lance que António Nobre assinalou grande penalidade, convertida pelo avançado espanhol.

Com esta vitória Ruben Amorim está na final da Taça da Liga pelo terceiro ano consecutivo e tenta também a terceira conquista do troféu, depois de o ter vencido em 2020 ao serviço do Braga e em 2021 pelo Sporting. Os leões enfrentam agora o Benfica no sábado, que venceu na terça-feira o Boavista no desempate nas grandes penalidades.

Veja o golo do Santa Clara:

PUB

Villanueva marcou na própria baliza e empatou o jogo desta forma:

Rui Costa foi expulso neste lance:

Pablo Sarabia deu a vitória ao Sporting de grande penalidade: