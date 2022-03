Lincoln denuncia insultos racistas em Braga

JN Hoje às 13:43 Facebook

O jogador do Santa Clara terá sido alvo de insultos racistas no momento em que foi substituído. O clube açoriano "condena e repudia qualquer ato de intolerância e discriminação racial", enquanto os bracarenses dizem-se "surpreendidos" com a denúncia.

Tudo terá acontecido no período de compensação do jogo de segunda-feira, que fechou a 24.ª jornada da Liga, quando o médio foi substituído por João Afonso. Nas redes sociais, Lincoln mostrou-se desiludido com o episódio. "Nada mais me surpreende nos atos dos seres humanos. O ser humano está cada vez pior (não todos). Vemos muita coisa acontecendo, mas ao invés de nos unirmos e ajudar-nos uns aos outros, é preferível insultar e desmerecer", escreveu o jogador.

Lincoln deixou ainda críticas à atuação da Liga neste tipo de situações. "Não quero saber de justiça da Liga Portugal ou de outra entidade, porque são tomadas por seres humanos, que fecham os olhos por determinadas decisões", referiu.

Apoiando incondicionalmente Lincoln "na denúncia e combate a tais atos de intolerância", a SAD do Santa Clara diz que "estes atos não pertencem à nossa sociedade" e elogia o médio brasileiro, "um profissional e ser humano exemplar, algo que tem vindo a demonstrar frequentemente".

A reação do Braga chegou ao início desta tarde, num comunicado em que o clube se mostra "surpreendido" com as acusações de racismo contra Lincoln.

"Surpreendido não apenas pelo teor e gravidade das acusações - as quais refuta liminarmente -, mas também pelo facto de, nem durante nem depois do jogo, nenhum elemento afeto ao Santa Clara ter referido tais acontecimentos, de forma formal ou informal", explicam os bracarenses, que dizem orgulhar-se "de ser um clube inclusivo, de forte cariz social e solidário e que, ao longo dos seus mais de 100 anos de história, lutou arduamente contra todo e qualquer tipo de intolerância racial ou discriminação social".

Para além deste episódio, o último fim de semana ficou igualmente marcado pelo caso de Gustavo Assunção, que acusou um jogador do Tondela de insultos racistas. O médio do Famalicão ameaçou mesmo abandonar o relvado, mas acabaria por ser demovido pelos responsáveis do clube minhoto, voltando ao jogo em lágrimas.