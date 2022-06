Lincoln enche os cofres ao Santa Clara e Pirlo está de volta

Médio brasileiro está prestes a ser orientado por Jorge Jesus no Fenerbahçe.

Santa Clara: O jackpot deverá mesmo sair nos Açores. O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, está próximo de assegurar a contratação do médio Lincoln, do Santa Clara, a troco de quatro milhões de euros. O centrocampista de 23 anos apontou sete golos e oito assistências na temporada passada.

Fatih Karagumruk: O clube turco anunciou este domingo a contratação de Pirlo para o cargo de treinador principal. O técnico italiano está de volta ao ativo, depois de ter tido a primeira experiência como treinador na Juventus, onde orientou Cristiano Ronaldo na época 2020/21, tendo conquistado a Taça de Supertaça de Itália.

Real Madrid: ​​​​​​​15 anos depois está confirmada a saída de Marcelo do Real Madrid, após anúncio do clube espanhol. O lateral brasileiro teve um percurso de enorme sucesso, sendo o jogador mais titulado da história dos "blancos", com um total de 26 títulos conquistados. Aos 34 anos procura agora um novo desafio para voltar a competir mais regularmente.

Los Angeles FC: Depois de ter terminado contrato com a Juventus, o defesa central Giorgio Chiellini está prestes a assinar pelo Los Angeles FC, da Liga norte-americana. O italiano de 37 anos terá um vínculo válido até ao final de 2023.