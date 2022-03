Lincoln perdoa adepto do Braga: "Aprendam com os erros"

JN Hoje às 01:18 Facebook

Jogador do Santa Clara revelou conversa com um adepto do bracarenses, depois de se ter queixado de atos racistas.

"Estou aqui para esclarecer o que aconteceu comigo no jogo contra o Braga. Recebi mensagens de apoio, mas algumas pessoas acharam que me estava a querer promover com a situação. Disseram que não me tinha queixado na hora. Não é por não ter queixado na hora que não houve um ato, houve um ato de racismo e isso é sério e grave. Não podemos fechar os olhos para este tipo de situações», começou por dizer, num vídeo partilhado nas redes sociais, revelando depois a conversa com um dos adeptos que o terá insultado.

"Dar os parabéns à claque do Braga, que encontrou os responsáveis. Um deles conversou comigo e pediu desculpa. Eu aceitei e deixei uma mensagem: aprendam com os erros e não voltem a fazer isso a outras pessoas. Não merecemos isso, merecemos respeito. É preciso respeitar e ser respeitado. Espero que os outros elementos também se arrependam. Não o façam por mim, façam-no pelo vosso bem, pelo vosso coração. Dou os parabéns a este adepto pela iniciativa e pela hombridade. Reconheceu que errou. Pedido de desculpas aceite", esclareceu o atacante dos açorianos.

Após o encontro frente ​​​​​​​ao Santa Clara, o Braga havia refutado as acusações.