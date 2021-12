Lindelof está a recuperar bem dos problemas respiratórios

JN/Agências Hoje às 14:24 Facebook

O futebolista sueco Lindelof está a "evoluir positivamente" dos problemas respiratórios que sentiu num jogo, anunciou, esta terça-feira, o Manchester United, acrescentado que a situação não está relacionada com a covid-19.

"Lindelof realizou vários testes e está a evoluir positivamente. Todas as indicações que temos são de que isto não está relacionado o surto da covid-19 que atingiu o clube", lê-se num comunicado dos "red devils".

No sábado, no terreno do Norwich, em jogo da Liga inglesa, o central sueco foi substituído durante a segunda parte devido a dores no peito e problemas em respirar, situação que foi confirmada pelo técnico Ralf Rangnick após o jogo, que o Manchester United venceu por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo. Diogo Dalot e Bruno Fernandes também estiveram em campo.

O problema do jogador, de 27 anos, coincide com um surto do coronavírus que atingiu o Manchester United, que levou o clube a encerrar as suas instalações e centro de estágios durante 24 horas e também adiar o duelo com o Brentford, para a "Premier League", que estava agendado para esta terça-feira.

Nas redes sociais, a mulher de Victor Lindelof revelou que o internacional sueco está bem, mas que está a usar um monitor cardíaco desde sábado.

Lindelof chegou ao Manchester United em 2017/18, depois de ter passado cinco temporadas no Benfica, clube em que terminou a formação e iniciou a sua carreira profissional.