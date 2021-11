Lionel Messi: "Ninguém me pediu para jogar de borla"

A saída de Lionel Messi do Barcelona, após 17 temporadas nos seniores do clube, ainda gera discussão. O argentino, de 34 anos, revelou que "ninguém pediu" que jogasse a custo zero, mas que o teria feito sem problemas.

"Fiz tudo para ficar no clube. O meu desejo era ajudar o clube: era o que eu queria, assim como o que a minha família queria. Pediram-me para reduzir o salário em 50% e aceitei de imediato, mas ninguém me pediu para jogar de borla e não teria qualquer problema em fazê-lo", explicou o craque.

Toda a polémica que se gerou na saída do PSG não ficou esquecida pelo atacante, que não gostou das palavras do antigo presidente, que passou a "batata quente" a Messi. "Em julho de 2020, chegámos a um acordo para renovar por mais dois anos, mas tudo mudou. Têm de perguntar ao Messi porquê", disse Josep Maria Bartomeu no mês passado.

Em resposta a estes comentários o avançado do PSG acusou o ex-dirigente dos culés de não ser justo. "Ao dizer isto o ex-presidente está a dar azo a que se possa especular e gerar ideias falsas sobre esta situação, é o mesmo que perder a bola e não querer aceitar as consequências. Acho que não mereço isso", concluiu.

Contudo, Lionel Messi deixou em aberto um possível regresso aos catalães. " Gostava de ser diretor-desportivo quando terminar a carreira. Se não for no Barcelona que seja noutro lado, mas gostaria de poder voltar a ajudar o clube", revelou Messi.

Na primeira experiência fora de Espanha, o argentino não tem estado ao nível que nos habituou nos últimos anos e soma três golos em oito jogos disputados, números muito abaixo da média para um dos melhores jogadores do Mundo.