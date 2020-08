Lionel Messi pede reunião com o Barcelona e Thiago Silva apresentado no Chelsea

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:03 Facebook

O jogador argentino pretende sair a bem do clube catalão. Roberto troca liga inglesa pela liga espanhola e Paços de Ferreira garantiu a continuidade de João Amaral.

Paços de Ferreira: Os castores deram as boas-vindas a João Amaral, garantido a renovação do empréstimo por parte dos polacos do Lech Poznan. O avançado de 28 anos chegou à Capital do Móvel no mercado de janeiro, por empréstimo do Lech Poznan, e foi um elemento importante na recuperação classificativa da equipa lusa, participando em 20 encontros e anotando um golo.

Marítimo: O extremo Erivaldo Ferreira assinou pelo Beroe Stara Zagora, sexto classificada da Liga búlgara, após ter rescindido contrato com os madeirenses no início da semana.

Chelsea: Depois de oito anos no PSG, o brasileiro Thiago Silva vai representar os blues na próxima temporada, com o clube inglês a ficar com a opção de prolongar a ligação por mais um ano. O defesa de 35 anos não escondeu a felicidade. "Estou muito feliz por ingressar no Chelsea e por fazer parte da emocionante equipa de Frank Lampard para a próxima temporada. Vejo-vos em breve fãs do Chelsea. Estou ansioso para jogar em Stamford Bridge muito em breve".

Barcelona: Depois de ter informado que queria sair do clube catalão, Messi não quer sair a mal do único clube que representou enquanto sénior. Segundo os jornais espanhóis "El Periódico" e "Sport", o argentino pediu aos representantes para marcarem uma reunião com o Barcelona para resolver a saída da melhor forma.

West Ham: O guarda-redes espanhol Roberto, ex-Benfica, assinou pelo Valladolid em definitivo e deixa os "hammers" com apenas dez jogos realizados.