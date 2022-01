Lionel Messi recuperado volta aos treinos do Paris Saint-Germain

JN/Agências Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O argentino voltou, esta terça-feira, aos treinos de conjunto do Paris Saint-Germain (PSG), depois de recuperar da covid-19.

"O regresso aos treinos de equipa de Lionel Messi", postou o clube parisiense no Twitter, com um vídeo do Bola de Ouro que este ano ainda não tinha trabalhado com os colegas.

O atleta contraiu o vírus em Rosário, onde passou o fim de ano com a sua família, sendo que a sua recuperação acabou por ser mais lenta do que inicialmente se perspetivava.

Messi testou negativo em 05 de janeiro, mas admitiu dificuldades em recuperar.

"Precisei de mais tempo do que esperava para ficar bem. Estou quase recuperado e com muita vontade de voltar ao relvado. Tenho treinado todos os dias para ficar a 100 por cento. Aproximam-se objetivos muito bonitos este ano e espero que em breve nos possamos voltar a ver. Obrigado", escreveu nas redes sociais, em 13 de janeiro.

Messi está finalmente disponível para integrar as opções do treinador Maurício Pochettino no domingo, na receção ao Reims.