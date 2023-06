Lionel Messi sobre o próximo Mundial: "Em princípio, não vou"

JN Hoje às 15:02 Facebook

A poucos dias de completar 36 anos, Lionel Messi já não conta ir ao próximo Mundial, daqui a três anos. No último, foi o melhor jogador de um torneio em que se sagrou campeão do mundo.

Em entrevista ao jornal chinês "Titan Sports", Lionel Messi admitiu que não deverá marcar presença no próximo Campeonato do Mundo, em 2026, altura em que terá 39 anos.

"Este foi o meu último Campeonato do Mundo. Vou ver como correm as coisas, mas, em princípio, não vou ao próximo Mundial", disse o internacional argentino, recentemente confirmado como reforço dos norte-americanos do Inter Miami, depois de ter terminado contrato com o PSG.

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do Mundial do Catar, onde, com sete golos apontados, foi decisivo para a conquista da Argentina.