Lionel Messi vai sair do PSG no final da época

O avançado Lionel Messi vai sair do PSG no final da temporada, após dois anos no clube da capital francesa. O futuro destino ainda é incerto.

É o fim da linha para Lionel Messi no Paris Saint-Germain. O avançado argentino termina contrato com os parisienses no final da presente temporada e não vai renovar contrato, segundo informou o jornalista Fabrizio Romano.

De acordo com a mesma fonte, o pai e agente de Messi já comunicou ao PSG a decisão do atacante há cerca de um mês. Em causa estarão discordâncias em relação ao projeto desportivo.

O futuro de Lionel Messi ainda é incerto. Nas últimas semanas, a imprensa internacional noticiou que o Barcelona está interessado num regresso, mas o elevado salário e os problemas relativos ao fair-play financeiro dos catalães poderá dificultar o processo negocial. Outra opção pode passar pelos Estados Unidos da América ou até o Al Hilal, da Arábia Saudita.

De recordar que na terça-feira o PSG suspendeu Lionel Messi por duas semanas - falhando treinos e jogos - por ter viajado para a Arábia Saudita sem autorização do clube.

Ao serviço do PSG, Lionel Messi realizou, para já, 71 jogos, tendo apontado 31 golos e 34 assistências.