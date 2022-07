Lisandro Martinez no United e os rumores em torno de Rúben Neves e Renato Sanches

JN Hoje às 21:05 Facebook

Num dia parado quanto à oficialização de negócios, a principal nota de destaque vai para a confirmação da mudança de Lisandro Martinez para o Manchester United. No campo dos rumores, há médios portugueses pretendidos pelos principais clubes europeus e um craque argentino a ponderar entre o Nápoles e a Roma, de José Mourinho.

Manchester United: Erik ten Hag vê chegar um velho conhecido para o setor mais recuado dos "red devils". O argentino Lisandro Martinez deixa o Ajax para se juntar ao seu antigo treinador no United, que pagou 54 milhões de euros pelo seu passe, aos quais poderão vir a ser acrescentados outros 10 milhões caso sejam alcançados determinados objetivos.

Rúben Neves: Com a transferência de Frenkie De Jong (Barcelona) num impasse, o internacional português do Wolverhampton é visto como uma alternativa no Manchester United. Curiosamente, Rúben Neves tem sido um dos nomes apontados... ao Barcelona.

Renato Sanches: Dado como praticamente fechado no PSG, o médio do Lille pode, afinal, mudar-se para o AC Milan, onde atua Rafael Leão. A hipótese é avançada pelo jornal "Gazzetta dello Sport", que fala numa ultrapassagem do campeão italiano aos parisienses, que neste mercado já recrutaram Vitinha, ao F. C. Porto, para o meio-campo.

Paulo Dybala: Roma e Nápoles estão num braço de ferro pelo avançado internacional argentino, sem clube desde que o seu vínculo com a Juventus expirou. A bola está do lado de Dybala.

Takefusa Kubo: O jovem talento japonês continua a ser apontado à Real Sociedad, que prepara uma oferta de 6,5 milhões de euros por metade do passe do avançado do Real Madrid, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Na última época, Kubo apontou um golo, em 27 jogos, pelo Maiorca, a quem esteve cedido pelo campeão espanhol e europeu.

Rangers: Troca de centrais nos "protestantes". Com Calvin Bassey a caminho do Ajax, num negócio que pode chegar aos 27 milhões de euros, o clube escocês preencheu a vaga com Ben Davies, defesa do Liverpool, pelo qual pagaram 5,8 milhões de euros. O acordo contempla outros 1,1 milhões de euros por objetivos.

Clermont Foot: À primeira vista, a contratação de Komnen Andric pelo Clerment Foot não atrairia grandes atenções, não fosse esta a primeira transferência envolvendo uma quantia em dinheiro desde que o clube francês se refundou, em 1990. O negócio com o Dínamo Zagreb ficou fechado por um milhão de euros.