Lisboa recebe 43.º congresso da UEFA em 2023

A UEFA anunciou, esta terça-feira, na véspera da reunião do órgão de controlo supremo do futebol na Europa, a realizar em Viena, que a cidade de Lisboa vai acolher o 47.º congresso ordinário da UEFA, a 5 de abril de 2023.

Lisboa é a cidade escolhida para receber o 47º Congresso Ordinário da UEFA, numa organização conjunta entre a FPF e a própria UEFA. O congresso ordinário de Lisboa vai eleger o presidente da UEFA - o mandato do esloveno Aleksander Ceferin termina em 2023 -, sendo esta uma das incumbências deste órgão, juntamente com a apreciação dos relatórios anuais e orçamentos, eleição dos membros do Comité Executivo, dos membros europeus do Conselho da FIFA e do órgão auditor.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o Comité Executivo da UEFA, pela decisão:

"A concretização deste importante evento em Portugal, em abril do próximo ano, constitui o reconhecimento do excelente trabalho da FPF e do seu Presidente, bem como das condições excelentes que o nosso País pode oferecer".

Também Fernando Gomes, Presidente da FPF, reagiu ao anúncio oficial.

"É uma honra e uma responsabilidade receber o 47º Congresso Ordinário da UEFA, um evento desportivo de enorme importância no universo do futebol e do desporto mundiais. Desde já agradecemos, na pessoa do Presidente Aleksander Ceferin, a confiança depositada em nós pela UEFA e assumimos o compromisso de receber da melhor forma os congressistas que visitarão Lisboa em 2023", escreveu.

Esta vai ser a segunda vez que a capital portuguesa acolhe a reunião magna da UEFA, depois de ter sido palco do segundo congresso ordinário do organismo, a 8 de junho em 1956.