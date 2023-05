Lista de Schmidt com peça por acrescentar

Luís Antunes Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting de Ruben Amorim é a única equipa que o técnico não venceu na Liga

A formação de Roger Schmidt vai entrar em Alvalade com o desejo de vencer e resolver a questão do título. No caso do treinador alemão existe ainda a motivação extra de tentar ultrapassar a única equipa e técnico que não venceu na Liga.

Numa primeira volta quase perfeita, as águias apenas foram travadas por V. Guimarães (0-0), Braga (3-0) e Sporting (2-2). Na segunda volta, os minhotos foram ultrapassados com um triunfo pela margem mínima (1-0) e os vimaranenses goleados (5-1).