Lito Vidigal fala em bom jogo e num golo duvidoso

Após a derrota caseira frente ao Benfica (1-4), Lito Vidigal abordou o segundo golo do Benfica e falou num bom jogo de futebol. Para o técnico dos axadrezados, no lance entre Cervi e Marlon, o argentino fez falta.

"Jogo extremamente competitivo. O Benfica respeitou-nos muito. Nós, na primeira parte, equilibrámos o jogo em muitos momentos, conseguimos o empate e depois aquele golo duvidoso. Vou dizer duvidoso para não dizer que é falta, porque é falta sobre o Marlon. Mas não foi por aí que perdemos", começou por dizer o técnico das panteras.

Lito Vidigal aproveitou ainda para falar da estreia de Reisinho e Samuel. "O mais importante para mim neste jogo: tivemos a possibilidade de estrear dois jogadores. É a primeira vez que o Reisinho joga na Liga e o Samuel ainda é júnior. Fiquei contente com a entrada deles, corresponderam às expectativas, é importante para nós. A minha equipa trabalhou, jogou com qualidade, o nosso golo foi uma jogada fantástica, mas não podemos competir com o poderio do Benfica constantemente. Tentámo-lo, não foi possível, mas os jogadores deram o máximo e foram conscientes do adversário que tínhamos", afirmou.