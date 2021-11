Lito Vidigal já trabalha no Moreirense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:28 Facebook

Sucessor de João Henriques ainda não foi apresentado, mas já esteve em contacto com o plantel e prepara o jogo com o Tondela.

Lito Vidigal ainda não foi oficializado como treinador do Moreirense, mas o sucessor de João Henriques já deu início, esta terça-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, aos preparativos da visita ao campo do Tondela, partida agendada para o próximo sábado (15.30 horas), em jogo que assinalará a sua estreia no banco do conjunto vimaranense.

O treinador, de 52 anos, cuja duração do contrato ainda é desconhecida, esteve acompanhado por Paulo Santos, que ficará encarregue da preparação dos guarda-redes. Leandro Mendes, treinador da casa, permanece como adjunto.

Em Tondela, o treinador está privado do central Lazar Rosic, admoestado com o quinto amarelo diante o Gil Vicente.