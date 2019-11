Lito Vidigal: "Não posso pedir muito mais. Os meus jogadores deram tudo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:13 Facebook

Lito Vidigal, treinador do Boavista, elogiou a exibição da equipa axadrezada na derrota com o F. C. Porto, no Bessa, que os azuis e brancos venceram por 1-0 graças ao golo de Alex Telles.

"Fizemos uma grande primeira parte, com um jogo muito partido, dividimos o jogo ao F. C. Porto. O F. C. Porto na primeira parte só teve uma oportunidade de golo. Tivemos algumas situações em que, com um pouco mais de tranquilidade, podíamos ter finalizado os lances. Na segunda parte, o F. C. Porto controlou mais o jogo, quebrou o ritmo de jogo, o jogo estava muito parado, mas queria acima de tudo dar os parabéns aos meus jogadores, que estiveram muito bem. Não é fácil jogar com adversários com esta força", começou por dizer, deixando uma palavra aos atletas.

"Não posso pedir muito mais. Os meus jogadores deram tudo. Atenção que estamos a jogar contra um adversário forte. A nossa equipa vai crescendo e vai criando automatismos. Jogámos contra um dos campeões nacionais. Continuamos a jogar com qualidade, mas queremos que essa qualidade perdure no tempo. Se tivéssemos jogado com essa qualidade na segunda parte como tivemos na primeira, podia ter sido diferente", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, O Boavista no Estádio do Bessa na 11.ª jornada da Liga. Alex Telles, ainda na primeira parte, marcou o único golo do jogo.