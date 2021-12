Lito Vidigal oficializado no comando técnico do Moreirense

Victor Jorge Oliveira Hoje às 15:51 Facebook

Lito Vidigal foi oficializado, esta manhã, como treinador do Moreirense. O sucessor de João Henriques assinou um contrato válido até final da época.

Com vasta experiência na elite nacional, mas também estrangeira, registando-se passagens pelos israelitas do Maccabi Tel Aviv, dos cipriotas do AEL Limassol e dos libaneses do Al Ittihad Tripoli, Lito Vidigal terá como adjuntos João Vargas e Carlos Marques e Paulo Santos, encarregue da preparação dos guarda-redes. A estreia no comando técnico está agendada para o próximo fim- de-semana, em casa, diante o Portimonense.

O jogo com o Tondela, da 13.ª jornada, foi adiado para 3 de janeiro, dado que o plantel beirão foi colocado em isolamento profilático.