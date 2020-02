Liverpool a cinco vitórias de ser o campeão mais rápido de sempre

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 16:18 Facebook

O Liverpool é líder da Liga inglesa com mais 25 pontos que o segundo classificado, o Manchester City. Os "reds" precisam apenas de cinco vitórias para se sagrarem campeões já em março.

A época do Liverpool na Premier League está a ser irrepreensível. Venceram 25 jogos em 26 disputados, tendo perdido pontos apenas no empate em casa do Manchester United.

Com mais 25 pontos que o segundo classificado, os "reds" estão invencíveis esta temporada na Liga e faltam apenas cinco vitórias para se sagrarem campeões.

A equipa pode tornar-se na mais rápida de sempre a vencer o título da Liga inglesa. Com 12 jogos para disputar, podem, caso vençam os cinco necessários, tornar-se campeões a faltar sete jogos para o fim da época. Dessa forma batiam o recorde do Manchester United de 1999/2000, que venceu a Liga a faltar quatro jogos para o fim.

O Liverpool pode também bater o recorde do Arsenal de 2003/2004. Na altura, os "gunners" tiveram 49 jogos invictos na Premier League. Os comandados de Jurgen Klopp estão numa sequência de 43 jogos sem perder e precisam de empatar ou vencer sete jogos para quebrar o recorde da equipa de Arsène Wenger.

Caso isso se concretize, o Liverpool junta-se ao Arsenal como as únicas duas equipas a serem campeãs invictas. Mas o percurso na Liga pode ser melhor que o da formação de 2003/2004. Na altura, em 38 jogos, o Arsenal venceu 26 e empatou 12. Na presente temporada, o Liverpool já venceu 25 jogos e apenas empatou um.

O Liverpool está numa sequência de 17 jogos seguidos a vencer na Premier League e já igualou o seu melhor registo de sempre, conseguido entre março e outubro de 2019. Podem ainda quebrar o recorde do Manchester City, que entre agosto e dezembro de 2017 venceu 18 encontros consecutivos.

Com a vitória por 1-0 frente ao Norwich City no passado sábado, o Liverpool já se qualificou para a próxima edição da Liga dos Campeões.

"É chocante, ainda não entendi bem isto", afirmou Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, ao comentar a diferença pontual da sua equipa para o segundo classificado.