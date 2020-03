Liverpool abre estádio a quatro gerações de mulheres para celebrar a igualdade de género

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:38 Facebook

O Liverpool vai celebrar no sábado o Dia Internacional da Mulher com a realização de diversas atividades no Estádio.

Um grupo de mulheres, selecionado pela sua contribuição para a comunidade de Anfield e pelo movimento de diversidade de género na cidade, vai participar em diversas atividades promovidas pelo Liverpool no sábado.

Um filme intitulado "Women of the Kop" (Mulheres da Kop) vai ser exibido nos ecrãs gigantes de todo o estádio e vai apresentar quatro gerações de mulheres apoiantes do Liverpool através de declarações de pessoas próximas delas.

Várias atividades vão ser promovidas por mulheres nas imediações do Estádio, em Paisley Square, e o staff do Liverpool vai poder participar em eventos que serão apresentados pelo grupo de diversidade de género do clube, Unity Collective. O objetivo passa por criar um ambiente de trabalho positivo, onde toda a gente tem as mesmas oportunidades independentemente do seu género.

"Estamos orgulhosos de apoiar o Dia Internacional da Mulher novamente este ano e de promover a importância de igualdade, diversidade e inclusão. É uma honra acolher este grupo de mulheres fantásticas em Anfield, neste fim de semana, que são fonte de inspiração para outros e vão ajudar-nos a aumentar a visibilidade da importância de um mundo mais igualitário", referiu Susan Black, diretora de comunicação do Liverpool, num comunicado emitido no site do clube.

O Liverpool enfrenta o o Bournemouth no sábado, em Anfield, um dia antes do Dia Internacional da Mulher.