Liverpool anuncia a chegada de Diogo Jota

É oficial. O internacional português Diogo Jota vai reforçar os campeões ingleses depois de três épocas ao serviço do Wolverhampton. A duração do contrato e o valor do negócio não foram anunciados.

"É realmente um momento emocionante para mim e para a minha família. Chegar a um clube como o Liverpool, que é o campeão mundial, é simplesmente inacreditável. Quando se olha para a Premier League, vê-se sempre o Liverpool como uma das maiores equipas do país, por isso é impossível dizer não", disse o avançado de 23 anos.

Diogo Jota começou a dar nas vistas no Paços de Ferreira e assinou pelo Atlético de Madrid em 2015/16. Depois, jogou por empréstimo pelo F. C. Porto e Wolverhampton, que acabou por contratá-lo em 2018/19. Pelos "Wolves", o jovem avançado marcou 44 golos e disputou 131 jogos. No Liverpool, Diogo Jota vai jogar com a camisola 20.