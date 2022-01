Liverpool anuncia contratação de Luis Díaz

JN/Agências Hoje às 12:05 Facebook

O avançado colombiano ​​​​​​​Luis Díaz, segundo melhor marcador da I Liga portuguesa, transferiu-se do FC Porto para o Liverpool, anunciaram, este domingo, os dois clubes.

A transferência está ainda, de acordo com o Liverpool, sujeita à obtenção de uma licença de trabalho em Inglaterra para o colombiano, de 25 anos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o FC Porto informou que vai receber 45 milhões de euros, num valor que poderá chegar aos 60 milhões, dependendo de remunerações variáveis.

O Liverpool revela que o jogador se vai juntar à equipa, na qual joga o português Diogo Jota, após o compromisso da Colômbia frente à Argentina, na terça-feira, na qualificação para o Mundial2022.

Klopp muito feliz com contratação de "jogador fantástico"

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, disse hoje estar muito feliz pela contratação de Luis Díaz ao FC Porto, considerando o futebolista colombiano "um jogador fantástico" e que já estava a ser seguido pelos 'reds' há algum tempo.

"Não podia estar mais satisfeito que tenhamos sido capazes de realizar este negócio e trazer o Luis para Liverpool. [...] É um jogador fantástico e alguém que já seguíamos há muito tempo", disse Klopp, aos canais do clube.

O treinador alemão disse acreditar que o colombiano "tem tudo o que é preciso" para se adaptar à equipa e à liga inglesa, "tanto física, como mentalmente".

"É um jogador que tem fome de sucesso e sabe que tem de lutar para ter o que se quer. É um lutador, sem dúvida. É um jogador de equipa habilidoso, que tem sempre o golo na cabeça", afirmou.

Klopp lembrou os jogos com o FC Porto na Liga dos Campeões e "o perigo" que Luis Díaz foi nessas partidas, na qual se destacou a sua velocidade e a sua "mentalidade para ajudar a equipa".

O treinador dos 'reds' elogiou ainda o FC Porto, por "dar uma educação futebolística brilhante" aos jogadores, e agradeceu à Federação da Colômbia, por ter permitido a conclusão do negócio antes do fecho do mercado, numa altura em que a seleção 'cafetera' está em estágio.

Depois de jogar no Barranquilla e no Junior Barranquilla, Díaz mudou-se para o FC Porto em 2019/20, no qual disputou 125 encontros pelos 'dragões' e marcou 41 golos, 16 dos quais esta temporada, conquistando uma I Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça portuguesa.

Pela seleção colombiana, Luis Díaz tem 32 internacionalizações e sete golos, quatro dos quais na última Copa América.