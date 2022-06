Liverpool atento a Otávio e Benfica volta a ceder Tiago Dantas

O Liverpool e o Ajax estarão atentos nas contratações de Otávio e Toni Martínez e o Benfica voltou a ceder Tiago Dantas. Gareth Bale já tomou uma decisão quanto ao futuro e João Félix garante que pretende continuar no Atlético de Madrid.

F. C. Porto: O jornal "The Mirror" garante que o Liverpool está interessado na contratação de Otávio e vai mesmo fazer uma proposta pelo jogador português. A publicação garante que o clube azul e branco espera receber uma proposta na próxima semana e o empresário do atleta, Israel Oliveira, está em Inglaterra. Ainda no universo portista, a Sky Sports adianta que o clube azul e branco foi alvo de uma sondagem por parte do Ajax por Toni Martínez.

Benfica: O médio Tiago Dantas foi emprestado ao PAOK por uma temporada, com a formação de Salónica a assegurar uma opção de compra no final da cedência. Tiago Dantas, de 21 anos, esteve cedido pelo Benfica ao Tondela na última temporada, tendo realizado 34 jogos e marcado quatro golos pela equipa tondelense, que disputou a final da Taça de Portugal, perdida para o F. C. Porto, mas não evitou a descida à Liga 2. O médio fez toda a formação nos encarnados e representou a equipas B e de sub-23, além de se ter estreado pelo conjunto principal, em 2019, numa partida da Taça da Liga. Em 2020/21, foi emprestado ao Bayern Munique, pelo qual conquistou a Bundesliga dessa temporada.

Santa Clara: O médio português Martim Maia, que representava o Amora da Liga 3, assinou contrato com clube açoriano para as próximas três épocas. Na última temporada, o jogador português de 24 anos realizou 22 jogos e apontou três golos. Com passagens pelos escalões de formação de F. C. Porto, Leixões e Rio Ave, Martim Maia passou pelo Casa Pia (por empréstimo da equipa de Vila do Conde) e pelo Sosnowiec, da Polónia, antes de ingressar no Amora na época 2021/22. Em sentido inverso, o clube açoriano, que terminou a última edição da I Liga no sétimo lugar, já anunciou as saídas de Nené, Lincoln e Cryzan.

Chelsea: De acordo com o portal "The Athletic", o novo dono do Chelsea, Todd Boehly, esteve na última semana no Algarve reunido com Jorge Mendes para abordar a situação de Cristiano Ronaldo e uma possível transferência para os "blues". Mas adianta a mesma publicação, o Manchester United pretende continuar a ter o craque português no plantel.

Nottingham Forest: O clube recém-promovido à Premier League oficializou a contratação mais cara da história. Taiwo Awoniyi, avançado nigeriano de 24 anos, que na época anterior apontou 20 golos em 43 jogos ao serviço do Union Berlin, custou cerca de 20 milhões de euros ao clube inglês e vai juntar-se aos portugueses Tobias Figueiredo, Baba Fernandes, Cafú e Xande Silva.

Real Madrid: Sem clube depois de terminar contrato com os "blancos" Gareth Bale já tomou uma decisão quanto à carreira. De acordo com a informação do jornalista Tom Bogert, especialista em assuntos da Major League Soccer, o jogador vai ser colega de Chiellini nos Los Angeles FC.

Atlético de Madrid: João Félix garantiu que quer continuar nos "colchoneros". Durante uma inauguração de um espaço desportivo em Viseu, o jogador português diz estar "tranquilo" em relação ao futuro. "Estou bem e focado no Atlético de Madrid. Estou tranquilo em relação ao futuro. Tenho noção do que posso fazer e por isso estou bem comigo mesmo. Claro que cresci, já passaram quatro anos desde que deixei o Benfica e cresci em termos físicos, técnicos e mentais. É normal evoluir. Acho que tenho feito as coisas bem para estar cada vez melhor", afirmou.

Barcelona: De acordo com o jornal "Sport", Frenkie De Jong vai ser jogador do Manchester United. A transferência, adianta a publicação, está presa por detalhes e vai render 80 milhões de euros aos cofres dos catalães.

Lille: O clube francês está prestes a encaixar 40 milhões de euros com a transferência de Sven Botman, central de 22 anos, que está a caminho do Newcastle.