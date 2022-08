Liverpool avança para a renovação do contrato de Diogo Jota

JN Hoje às 10:08 Facebook

Apesar de o seu atual vínculo apenas cessar em 2025, Diogo Jota está em conversações com o Liverpool para o renovar, melhorando as condições contratuais em Anfield ​​​​​​​Road.

De acordo com a "Sky Sports", o Liverpool pretende renovar o contrato de Diogo Jota, que é válido por mais três temporadas.

Os dirigentes do clube inglês pretendem valorizar o internacional português, propondo-lhe a extensão do vínculo com um salário ao nível do peso que o avançado conquistou na equipa de Jurgen Klopp.

Desde que chegou a Anfield Road, Diogo Jota leva 34 golos em 85 jogos, tendo inclusivamente ultrapassado Firmino na hierarquia dos "reds", sendo aposta regular no onze inicial do vice-campeão europeu.

As conversações sobre a renovação do contrato do internacional luso, de 25 anos, acontecem numa fase delicada para o jogador, que perdeu praticamente toda a pré-temporada devido a lesão.

Diogo Jota falhou o jogo da Supertaça inglesa, que o Liverpool conquistou diante do Manchester City (3-1), e também não estará disponível para o arranque da Premier League, frente ao Fulham, no sábado (12:30 horas).