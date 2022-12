Liverpool consegue reviravolta com dois autogolos

JN/Agências Hoje às 22:26, atualizado às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Liverpool venceu, esta sexta-feira, na receção ao Leicester, por 2-1, enquanto o Brentford surpreendeu o West Ham em Londres, por 2-0, em jogos da 18.ª jornada da Liga inglesa.

A figura da vitória dos "reds" acabou por ser o central belga do Leicester Wout Faes, autor de um invulgar bis de autogolos, aos 38 e 45 minutos da partida no estádio Anfield, a virar o marcador, depois de vantagem inicial dos visitantes. Dois autogolos numa partida só por três vezes tinha sucedido na Premier League .

O golo do Leicester aconteceu logo no quarto minuto e foi apontado por Kiernan Dewsbury-Hall, a passe do zambiano Patson Daka.

PUB

O Liverpool mantém-se no sexto lugar, agora com 28 pontos e apenas a dois do quarto posto, último de acesso à Liga dos Campeões. Quanto ao Leicester, está a meio da tabela, ocupando o 13.º lugar, com 17 pontos.

No London Stadium, o histórico West Ham perdeu face ao Brentford, uma equipa de menos historial da capital, a fazer a sua segunda campanha na Premier League.

Em crise total, os "hammers" somam a quinta derrota consecutiva - o que não acontecia há cinco épocas - e arriscam-se nesta ronda a cair para a zona de despromoção. Estão com 14 pontos, em 16.º, um degrau apenas acima da linha de descida.

Quanto ao Brentford, prossegue uma época bastante firme e sobe a nono, com 23 pontos.

Ivan Toney, aos 18 minutos, e Joshua Dasilva, aos 43, apontaram os golos de hoje na partida.