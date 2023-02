Liverpool dá sinais de vida no dérbi com o Everton

Nuno A. Amaral Hoje às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

"Reds" vencem Everton (2-0), com golos de Salah e Gakpo, na noite em que Diogo Jota regressou à competição após longa paragem

Numa época com resultados muito abaixo das expectativas, o Liverpool ganhou oxigénio no dérbi desta segunda-feira com o Everton, com uma vitória por 2-0 que lhe permitiu subir ao nono lugar da Premier League. Os "reds" estão agora a nove pontos do quarto posto, que dá acesso à Champions, embora com um jogo a menos.

O triunfo da equipa de Jurgen Klopp começou a ser construído a nove minutos do intervalo, num lance que até começou por ser de muito perigo no ataque do Everton. A bola chegou a bater no poste da baliza de Alisson e o Liverpool saiu num contragolpe mortal, conduzido a toda a velocidade por Darwin Nuñez, que serviu Salah para o 1-0. No início da segunda parte, o neerlandês Gakpo, reforço de inverno dos vicecampeões europeus, selou o resultado.

PUB

Com o triunfo no bolso, Klopp aproveitou para devolver Diogo Jota à competição, após uma paragem de vários meses, motivada por uma lesão que impediu o internacional português de estar presente no Mundial do Catar.

Inter volta a marcar passo

Na Série A italiana, o Inter fechou a 22.ª jornada com um empate a zero no estádio da Sampdoria. A pouco mais de uma semana de receber o F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, os "nerazzurri" voltaram a mostrar problemas ofensivos e não foram além de um nulo que os mantém no segundo lugar, já a 15 pontos do Nápoles.

O Inter jogou no habitual 3x5x2, com Lukaku e Lautaro Martínez no ataque, mas os golos foram uma miragem. Longe da luta pelo título, a equipa de Simone Inzaghi vai lutar pelo acesso à Champions, somando nesta altura mais três pontos do que Atalanta, Roma e AC Milan, e mais cinco do que a Lazio. Quanto ao Nápoles, tem via aberta para um "scudetto" que lhe foge desde 1990.